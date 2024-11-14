Hatay'da 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da polis ekiplerinin durdurduğu iki kamyonette Suriyeli 13 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine iki kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, Suriye uyruklu 13 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, organizatör oldukları belirlenen F.U., C.O., H.İ.Y. ile C.U.'yu da gözaltına aldı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

HaberFerhat DERVİŞOĞLU - KameraHATAY,