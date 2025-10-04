Hatay'da 13 Firari Hükümlü ve 6 Şüpheli Yakalandı
Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel