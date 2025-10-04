Haberler

Hatay'da 13 Firari Hükümlü ve 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
