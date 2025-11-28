Haberler

Hatay'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 13 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı. Olay, Antakya-Reyhanlı kara yolunda meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

