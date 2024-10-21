Hatay'da 115 Yeni Okul Hizmete Açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen akademileri açılış toplantısına katıldı.

Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentteki eğitim altyapısının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Hatay'da 115 yeni okulun hizmete açıldığını belirten Masatlı, "Şu anda 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 101 eğitim binamızın inşaatları devam ediyor. Bu inşaatlarımızın tamamlanmasıyla ilimiz 1668 yeni dersliğe daha kavuşmuş olacak." dedi.

Masatlı, öğretmenlere fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de depremlerin ardından yürütülen çalışmaları anlattı.

Toplantıya Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.