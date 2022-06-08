Hatay'da 1116 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 1116 kök Hint keneviri ele geçirildi Hatay'ın Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde 1116 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hatay'ın Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde 1116 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde 7 adreste arama yaptı. Güvenlik güçleri, ev ve bahçelerde 1116 kök Hint keneviri, 265 gram esrar, 3 av tüfeği ile hassas terazi buldu. AA / Burak Milli - Güncel Samandağ Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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