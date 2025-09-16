Hatay'da 1035 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki üretildiği belirlenen evlerde 1035 litre sahte içki ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1035 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği değerlendirilen Akçalı ve Gülcihan mahallelerindeki 3 eve operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramalarda, 1035 litre sahte içki ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler R.Y. ve C.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel