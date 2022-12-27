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Hatay'da 1000 litre sahte içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Hatay'da 1000 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 1000 litre sahte içki ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 1000 litre sahte içki ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Büyükdalyan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste, bidonlar içerisinde 1000 litre sahte içki bulundu.

İş yeri sahibi A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Antakya Hatay Güncel Haberler

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