Hatay'da 10 Yasa Dışı Suriye Göçmeni Yakalandı, 3 Kaçakçı Tutuklandı

Hatay'da 10 Yasa Dışı Suriye Göçmeni Yakalandı, 3 Kaçakçı Tutuklandı
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Hatay'da yapılan bir operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi ise tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdukları 3 aracı inceledi.

Araçlardaki 10 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle M.K, A.E. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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