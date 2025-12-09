Haberler

Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda bir kamyoneti durdurarak göçmenleri ve sürücüyü gözaltına aldı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya- İskenderun kara yolunda kamyoneti durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
