Hatay'da 10 Bin 100 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İ.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 10 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili işlem yapıldı.