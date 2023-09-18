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Hatay'da 10 Bin 100 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İ.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 10 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili işlem yapıldı.

Hatay'da kaçak sigara operasyonunda 10 bin 100 kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda İ.K. isimli şahsın Reyhanlı ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.K. isimli şahsa 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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