Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde bir evde kaçak tütün bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Polis, adresteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Cem Genco - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Tütün, Güncel, Haberler

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