Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde bir evde kaçak tütün bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Polis, adresteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Cem Genco - Güncel