Hatay'da 1 milyon 316 bin makaron ile 22 kilogram tütün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 1 milyon 316 bin makaron ile 22 kilogram tütün ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da 1 milyon 316 bin makaron ile 22 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 1 milyon 316 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 22 kilogram tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 1 milyon 316 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 22 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine 3 adreste arama yaptı.

Güvenlik güçleri, evlerde, 1 milyon 316 bin makaron ??????? ile 22 kilogram tütün buldu.

AA / Burak Milli - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title