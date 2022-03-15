Hatay'da 1 milyon 316 bin makaron ile 22 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 1 milyon 316 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 22 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine 3 adreste arama yaptı.

Güvenlik güçleri, evlerde, 1 milyon 316 bin makaron ??????? ile 22 kilogram tütün buldu.