Hatay'da 1 milyon 316 bin makaron ile 22 kilogram tütün ele geçirildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 1 milyon 316 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 22 kilogram tütün ele geçirildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 1 milyon 316 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 22 kilogram tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine 3 adreste arama yaptı.
Güvenlik güçleri, evlerde, 1 milyon 316 bin makaron ??????? ile 22 kilogram tütün buldu.
AA / Burak Milli - Güncel