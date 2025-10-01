Hatay'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Hatay Valiliği koordinesinde özel bir restoranda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, yaşlıların geleceğe yön veren kıymetli birer hazine olduğunu söyledi.

Yaşlıların sadece bugünün değil, geçmişin ve geleceğin de ışığı olarak görüldüğünü dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Her biriniz, farklı hayat tecrübelerinizle bizlere sabrı, kanaati, umudu, çalışkanlığı, vatan ve millet sevdasını, merhameti ve daha nice değerleri öğrettiniz. Bilmenizi isterim ki sizin varlığınız sadece aileniz veya yakın çevreniz için değil, tüm toplumumuz için bir güç ve güven kaynağıdır. Sizler bu vatana alın terinizle üreterek, sabır ve sevgiyle evlat yetiştirerek, birlik, beraberlik ve dayanışmamıza omuz vererek bu zamana kadar çok katkı sağladınız. Bugün de hayır dualarınızla gücümüz oluyor, dayanağımız oluyorsunuz. Kalplerimizdeki kıymetli yeriniz her zaman korunacaktır."

Masatlı, her zaman yaşlıların yanında olacaklarını vurgulayarak, saygı ve sevgilerini iletti.

Etkinlik, huzurevi sakini İbrahim Öztürk'ün Masatlı için yazdığı şiiri okumasının ardından sinevizyon, skeç, mizansen ve Türk Halk Müziği gösterileriyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım ile Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi sakinleri katıldı.