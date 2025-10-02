Hatay'da 1,85 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Antakya ilçesinde yapılan bir narkotik operasyonunda 1 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Alazı Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, zanlılar İ.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.