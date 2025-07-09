Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol İçin Veda Programı Düzenlendi

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol İçin Veda Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol için Hatay Adliyesi bahçesinde veda programı gerçekleştirildi. Çelikkol, hakim ve savcılar ile personelle vedalaşırken, programa eşi Eda Çelikkol da katıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol için veda programı düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çelikkol, Hatay Adliyesi bahçesinde yapılan programda, hakim ve savcılar ile personelle vedalaştı.

Başsavcı Vekili Muammer Karagözler, Çelikkol'a çiçek takdim etti.

Programa Çelikkol'un eşi Eda Çelikkol da katıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var

Boğaz'da büyük yıkım kararı! Aralarında çok sayıda ünlü mekan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.