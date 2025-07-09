Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol İçin Veda Programı Düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol için veda programı düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çelikkol, Hatay Adliyesi bahçesinde yapılan programda, hakim ve savcılar ile personelle vedalaştı.

Başsavcı Vekili Muammer Karagözler, Çelikkol'a çiçek takdim etti.

Programa Çelikkol'un eşi Eda Çelikkol da katıldı.