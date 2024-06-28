Hatay Cimnastik Salonu'nda Yangın Çıktı
Antakya ilçesinde bulunan ve depremlerde hasar alan cimnastik salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda salon ve içerisindeki malzemelerde hasar meydana geldi.
Hatay Cimnastik Salonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.
Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan salonda, tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürüldü, salonda ve içerisindeki malzemelerde hasar oluştu.