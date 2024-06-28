Hatay Cimnastik Salonu'nda Yangın Çıktı

Hatay Cimnastik Salonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan salonda, tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürüldü, salonda ve içerisindeki malzemelerde hasar oluştu.