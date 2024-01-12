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Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

su baskını Hatay Doğal Afet Hava Durumu Güncel Haberler

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