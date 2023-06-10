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Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizliği Çalışmalarına Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizliği Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncel Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), deniz ve sahillerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. HBB ekipleri, Samandağ Çevlik'ten başlayan Erzin Burnaz sahiline kadar uzanan 158 kilometrelik kıyı şeridinde sahillerin ve plajların günlük temizliğini yaparken, balıkçı barınaklarının ve kıyıda bulunan çadırkentlerin çevresini ise periyodik olarak temizliyor. Yetkililer, vatandaşların temiz bir sahilde huzurlu zaman geçirebilmesi amacıyla ekiplerin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), deniz ve sahillerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

HBB ekipleri, Samandağ Çevlik'ten başlayan Erzin Burnaz sahiline kadar uzanan 158 kilometrelik kıyı şeridinde sahillerin ve plajların günlük temizliğini yaparken, balıkçı barınaklarının ve kıyıda bulunan çadırkentlerin çevresini ise periyodik olarak temizliyor.

Yetkililer, vatandaşların temiz bir sahilde huzurlu zaman geçirebilmesi amacıyla ekiplerin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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