Hatay Büyükşehir Belediyesi Limanlarda Denetim Gerçekleştirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sanayi kuruluşları ile işletmelere bağlı limanlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçelerindeki limanlarda denetimlerde bulundu.

Çevre kirliliği, imara aykırı yapılanma ve iş yeri ruhsatına yönelik denetim yapan ekipler, düzenlemeye aykırı davrandığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.