Hatay Büyükşehir Belediyesi Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Dikkat Çekti

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bilinçsiz şekilde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının altyapı ve üstyapıda ciddi sorunlara yol açtığını belirterek yetkilileri daha düzenli ve bilinçli bir şekilde çalışma yapmaya davet etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, "Yasalara uygun olmayan şekilde yapılan moloz kaldırma çalışmaları, Hatay halkına eziyete dönüşmektedir. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak, bilinçsiz bir şekilde yapılan, Hatay'ın altyapı, üstyapı ve insan sağlığını olumsuz etkileyen enkaz çalışmalarının daha düzenli ve bilinçli bir şekilde yapılması için yetkilileri bu konuya hassasiyet göstermeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan kentte bilinçsiz şekilde kaldırılan enkazlar nedeniyle altyapı ve üstyapıda ciddi sorunların yaşandığına dikkat çekti. HBB yetkilileri, enkaz kaldırılırken moloz-demir ayrıştırma işlemlerinin döküm sahalarında değil, enkaz alanında veya enkazın bulunduğu sokak ve caddelerde yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Cadde ve sokaklarda yapılan enkaz çalışmaları sonucunda yol, su, elektrik ve doğal gaz gibi altyapılarda çok ciddi zararlar oluşmasına rağmen çalışmalar düzensiz ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıkım ve moloz ayrıştırma çalışmaları esnasında gereken önlemler alınmıyor. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun yanı sıra, şehrin ulaşımını ve trafiğini etkileyen, ana arterler ve caddeler üzerinde yapılan moloz-demir ayrıştırma çalışmaları esnasında asfalt yüzeyi tahrip edilmekte ve yer yer büyük çukurlar oluşmaktadır. Ayrıştırma için kullanılan iş makinalarının darbeleri yüzünden ana arterlerdeki yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, elektrik vb. altyapılar kullanılamaz hale gelmektedir.

Yapılan bu özensiz çalışmalar, tüm kamu kurumu ve kuruluşlara büyük maddi külfetler getirirken trafik güvenliğini tehlikeye atmanın yanı sıra, zaten depremden dolayı yaşamları oldukça zorlaşan vatandaşlarımızın ulaşım, su, elektrik doğal gaz gibi temel ihtiyaçlara erişimlerine engel olmaktadır. Yasalara uygun olmayan şekilde yapılan moloz kaldırma çalışmaları, Hatay halkına eziyete dönüşmektedir. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak, bilinçsiz bir şekilde yapılan, Hatay'ın altyapı, üstyapı ve insan sağlığını olumsuz etkileyen enkaz çalışmalarının daha düzenli ve bilinçli bir şekilde yapılması için yetkilileri bu konuya hassasiyet göstermeye davet ediyoruz."