Hatay Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için istihdam imkanı sağlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile işbirliği protokolü imzalayarak depremzedelerin iş hayatına dönebilmesi için çalışmalar yapacak. İmzalanan protokol ile depremzedelerin tecrübelerinin devamı için imkan sağlanacak, istihdam olanakları yaratılacak ve psikososyal destek etkinlikleri ile proje yararlanıcılarının iyilik hallerinin artırılması planlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kentteki depremzedelerin iş hayatına dönebilmesi için Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Hatay Büyükşehir ile SGDD-ASAM arasında Afet Koordinasyon Merkezi'nde imzalanan protokol ile depremzedelerin; hizmet, imalat, tarım, bilişim gibi sektörlerdeki tecrübelerinin devamı için imkan sağlanması, özellikle mobil belediye mutfaklarında oluşturulacak istihdam ile sıcak yemek teminin sürdürülebilmesi, psikososyal destek etkinlikleri ile proje yararlanıcılarının iyilik hallerinin artırılması planlanıyor.

İmza töreninde konuşan HBB Başkanı Lütfü Savaş, "6 Şubat depremlerinde ne yazık ki çok yara aldık, sevdiklerimizi kaybettik. Bu kadim şehir daha önce yedi defa yıkıldı, hepsinde yeniden küllerinden doğdu ve var olmaya devam etti. 6 Şubatta bir kıyamet yaşadık ve şimdi yeniden doğmak, ayağa kalkmak istiyoruz. Burada belki ileride yeniden deprem olacak ama bu sefer hazırlıklı yakalanıp, can ve mal kaybı yaşamak istemiyoruz" dedi.

"HATAY'I GELECEK NESİLLERE EN İYİ ŞEKİLDE BIRAKACAĞIZ"

Hatay'ın yaşamak ve umutlu olmak için çalışıp üretmek zorunda olduğunun altını çizen Başkan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da Hatay için daha iyi neler yapabiliriz ona çalışıyoruz. Bunun için istihdam imkanlarının artması için çalışıyoruz. Bugün bu proje ile 27 kişinin istihdamı başlıyor ve sayı 60'a tamamlanacak. Bize bırakılan bu güzel Hatay'ı gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak bizim görevimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Depremlerin ardından 800'den fazla personelle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da insani yardım, koruma ve psikososyal destek faaliyetleri sürdürdüklerini belirten SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak, depremzedeler için istihdam olanakları yaratılmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dıvrak, "Depremler sonrasında pek çok alanda ortaya çıkan istihdam ihtiyacının karşılanması noktasında projemiz ile destek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Törende söz alan SGDD-ASAM Program Koordinatörü Gamze Efe ise Hatay Büyükşehir Belediyesi ile geliştirilen işbirliği doğrultusunda depremzedelerin geçim kaynaklarına erişimlerinin sağlanmasıyla birlikte; afet koşullarında yaşadıkları travmatik deneyimler sonrasında çalışma ortamına uyumlarının da kolaylaşacağına değindi