Hatay Büyükşehir Belediyesi 2023 Ağustos Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Ağustos ayı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı Antakya EXPO Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda, 4 madde görüşülerek 3 gündem maddesi plan ve bütçe komisyonuna havale edilirken, 1 madde de imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Ayrıca, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sunulan Hatay Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Ek Bütçesi ve performans programı kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Ağustos ayı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı Antakya EXPO Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya başkanlığında yapılan 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda 4 madde görüşülerek 3 gündem maddesi plan ve bütçe komisyonuna havale edilirken, 1 madde de imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının, Hatay Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Ek Bütçesi ve buna bağlı olarak performans programının güncellenmesinin komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 2023 Mali Yılı Bütçesi'nde kullanılması öngörülmeyen ödeneklerin, cenaze ve defin hizmetleri çerçevesinde, taziye evlerinde kullanılmak üzere mal alımı işi için aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının, 2023 Mali Yılı Bütçesi'nde kullanılmayan ödeneğin, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının makine ve teçhizat alım işi için aktarma yapılmasının komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Hatay ili Defne ilçe merkezi ve yakın çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde planın geneline yönelik yapılmış olan itirazlar için Defne Belediye Meclisi tarafından alınan kararın onaylanması konusu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı, 14 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te Antakya EXPO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. - HATAY