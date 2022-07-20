Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Göztepe Futbol Okulu'na Ziyaret: "Formaların Renginden Daha Çok Yüreklerinde Ay Yıldız Sevgisi Önemli"

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Göztepe Futbol Okulu'nu ziyaret ederek genç futbolcularla bir araya geldi. Savaş, ""Bu yürekler ay yıldız için çarpıyorsa önemli olan odur ve ay yıldız tüm takımların üstündedir. Çocuklarımızı taşıdığı formaların renginden daha çok yüreklerindeki ay yıldız sevgisi önemlidir" dedi.

HBB Esentepe Futbol Sahası'nda yapılan akşam antrenmanında genç futbolcular ile buluşan Başkan Savaş, il genelinde düzenlenen U11 Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Antakyaspor futbolcularını, teknik heyeti ve yöneticilerini tebrik etti. Lütfü Savaş'adünkü ziyaretinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Necmettin Çalışkan da eşlik etti.

Formaların rengine değil forma içindeki yüreklere baktığını belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Bu yürekler ay yıldız için çarpıyorsa önemli olan odur ve ay yıldız tüm takımların üstündedir. Çocuklarımızı taşıdığı formaların renginden daha çok yüreklerinde ay yıldız sevgisi önemlidir. İnanıyorum buradaki çocukların içinde milli formamızı taşıyacak futbolcular vardır. Hepsine hem futbol hem eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından, geleceğin futbolcularına madalyaları takdim edildi.

ANKA / Güncel