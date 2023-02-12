Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Maalesef 7 Bin 60 Hemşerimizi Kaybetmiş Durumdayız

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Maalesef 7 bin 60 hemşerimizi kaybetmiş durumdayız. Yaralı sayımız 17 bin. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız 9 bin 224” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Maalesef 7 bin 60 hemşerimizi kaybetmiş durumdayız. Yaralı sayımız 17 bin. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız 9 bin 224" dedi.

CHP, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını bugün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da yaptı. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'li belediye başkanları depreme ilişkin açıklama yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şunları söyledi:

"Hatay'ın yapı stoğu 343 bin civarında. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız 9 bin 224. Enkazımız 2 bin 744. Bu enkaz altından çıkan yaralı sayımız 17 bin. Maalesef 7 bin 60 hemşerimizi kaybetmiş durumdayız. Definlerin yüzde 85'ini yapmış durumdayız. Barınma konusu için bin 200 konteynerlik yer tespit ettik. 3 bin civarı çadır kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bin 200 kapasiteli gemi gönderiyor, yataklı. Şu anda bizim en çok ihtiyacımız olan, kış şartlarında, bu soğuk şartlarda öncelikli olarak barınma sorununu çözmemiz."