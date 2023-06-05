Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaş buluşmalarına devam ediyor

HBB Başkanı Savaş, Antakya'ya bağlı Zülüflühan, Anayazı, Üçgedik, Alazı, Dikmece ve Gülderen mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi. Depremler sonrası oluşan haşere ve sinek sorununa da değinen Savaş, ilçe belediyelerini göreve davet etti.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, vatandaş buluşmalarına Antakya'ya bağlı Zülüflühan, Anayazı, Üçgedik, Alazı, Dikmece ve Gülderen mahalleleriyle devam etti.

HBB Başkanı Savaş, kentin çeşitli ilçe ve mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinlemeye devam ediyor. Son ziyaretinde Antakyalıların sorularını yanıtlayan Savaş, ilaçlama, yol, kanalizasyon ve deprem sonrası yeniden yapılanma gibi konularla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, 10 Şubat itibariyle hem vatandaşların yaralarını sarmak hem de kadim şehir Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Savaş, "Bir taraftan projeler üretirken, bir taraftan da deprem felaketi nedeniyle şehrimize gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için depolama, tasviye ve dağıtımını organize ediyoruz" dedi.

Depremler sonrası oluşan yıkım ve sıcaklığın artmasıyla haşere ve sinekle şikayetlerin de arttığını dile getiren Savaş, şunları söyledi:

"HAŞERE İLE TEK BAŞIMIZA MÜCADELE EDİYORUZ"

"Deprem nedeniyle yıkılan binalar, enkazlar içerisinde boşaltılan beyaz eşyalar, patlayan su depoları ve şehir şebekeleri, bakımsız kalan bahçeler ve havaların ısınması gibi nedenlerle deprem öncesi 120 bin olan haşere ve sineklerin üreme alanları yaklaşık 1 milyona ulaştı. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında araç sayımız ise 103 araçtan kademeli olarak 65 araca düştü. Büyükşehir olarak haşere ve vektörle tek başımıza mücadele ediyoruz. Sorunun çözülebilmesi için ilçe belediyelerinin de harekete geçmesi lazım. Bu kapsamda; Hatay Valiliği'ne, kaymakamlıklara ve 15 ilçe belediyesine yazı göndererek onları göreve davet ettik."

ALTYAPILAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Depremlerde çok ağır hasar alan yerler dışında mahallelerin altyapı ve kanalizasyon işlerinin büyük hızla sürdüğünü anlatan Savaş, deprem dolayısıyla arıtma tesisinin makine bölümünde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından kanalizasyonların arıtma tesisine bağlanacağını, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da üstyapı çalışmalarının başlayacağını duyurdu.