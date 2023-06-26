Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kurban Bayramı mesajında, 'Depremler, bizlere birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ne kadar yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kurban Bayramı'nın sevgi, birlik ve beraberlik bağlarımızın daha çok pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kurban Bayramı mesajında, "Depremler, bizlere birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ne kadar yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kurban Bayramı'nın sevgi, birlik ve beraberlik bağlarımızın daha çok pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

HBB Başkanı Savaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir mesaj yayımladı. Savaş'ın kutlama mesajı şöyle:

" Hatay'ımız; paylaşım, dayanışma ve hoşgörüde yüzyıllarca tüm dünyaya örnek olmuştur. Halkımızın kardeşlik, sevgi ve saygı içinde yaşadığı şehrimiz, 6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremler nedeniyle ne yazık ki zor günler geçiriyor. Bugün, her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyacımız var. Depremler, bizlere birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ne kadar yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kimse yılgınlığa düşmesin, kimse umutsuzluğa kapılmasın; Hatay'ı yeniden hep birlikte eski günlerine kavuşturacağız. Kurban Bayramı'nın sevgi, birlik ve beraberlik bağlarımızın daha çok pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum."