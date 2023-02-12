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Bakan Koca'nın "8-9 kez aradım ulaşamadım" sözlerine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan imalı yanıt

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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Bakan Koca'nın "İlk aradığım kişilerden biri Sayın Belediye Başkanı olmuştu. Lütfi Bey'i hatta 8-9 defa aradık. Ulaşamadım" sözlerine yanıt verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Savaş, "Deprem öncesi 5 yıl Çevre Bakanlığı'na da ben ulaşamadım Sn.Fahrettin Koca. İletişimin felç olduğu Hatay'da mensubu olduğunuz hükümet problemi çözerse siz bana, herkes de yakınlarına ulaşabilecek!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ilk gününde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ulaşamadığını söyledi. Savaş'ı 8-9 kere aradığını söyleyen Bakan Koca, üç saat sonra kordinasyona geçebildiklerini söyledi. Bakan Koca'ya Savaş'tan yanıt geldi.

"İLK ARADIĞIM KİŞİ OLMUŞTU"

Bakan Koca, "Ben ilk geldiğim gün saat 2 gibi ancak gelebilir olmuştum. İlk aradığım kişilerden biri Sayın Belediye Başkanı olmuştu. Lütfi Bey'i hatta 8-9 defa aradık. Ulaşamamıştım ama devamında 2 saat sonra kendileriyle koordinasyona geçtim ve koordinasyonla birlikte buradaki sorunları çözmek üzere bir arada olmamız gerektiğini özellikle telefona çıkan özel kalemine ifade etmiştim. Üç saat sonra da koordinasyona gelmiş oldular" dedi.

SAVAŞ'TAN GÖNDERMELİ CEVAP GELDİ

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Savaş, Bakan Koca'ya göndermeli bir cevap verdi. Savaş, "Deprem öncesi 5 yıl Çevre Bakanlığı'na da ben ulaşamadım Sn.Fahrettin Koca. İletişimin felç olduğu Hatay'da mensubu olduğunuz hükümet problemi çözerse siz bana, herkes de yakınlarına ulaşabilecek!" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan kendisi için '8-9 kez aradım, ulaşamadım' diyen Bakan Koca'ya yanıt

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Lütfü Savaş Güncel Haberler

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