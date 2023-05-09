Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kumlu'da vatandaşların talep ve önerilerini dinledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kumlu ilçesinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Savaş, kent genelinde incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Savaş, depremlerin ardından kentte yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla ilçeleri geziyor.

Kumlu ilçesinde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırma çalışmaları sırasında, mahallelerimizi unutmadan hepsini tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve tüm çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz" dedi.

Başkan Savaş, kent genelinde incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Savaş, depremlerin ardından kentte yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla ilçeleri geziyor.

Savaş, bu kapsamda yaptığı Kumlu ziyaretinde de Hatay genelinde deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi; vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi. Gelen talepler sonrasında acil olarak yapılması gereken çalışmaların talimatını veren Başkan Savaş, Akkerpiç Mahallesi'nde çocukların park isteklerine, park inşaatının en kısa sürede başlayacağı sözünü verdi.

"ERZURUM MİTİNGİNE KATILAN MİLLETİMİZE YÖNELİK SALDIRILARI ESEFLE KINIYORUM"

Mahalle ziyaretleri sırasında seçim sürecindeki provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Savaş, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurum mitingine katılan milletimize yönelik saldırıları esefle kınıyorum. İtidalimizi koruyarak, 15 Mayıs sabahında yepyeni bir döneme sevgi ile merhaba diyeceğiz" diye konuştu.

Keli Mahallesi'ndeki su sıkıntısını çözecek projelerinin hazır olduğunu, Tahtakale Barajı'ndan 2 ayrı boruyla su getireceklerini; birinin içme diğerinin ise sulamada kullanılacağını anlatan Başkan Savaş, bu projeyi tamamlamak için deprem sonrası vergiden pay alamayan, su faturasından gelir elde edemeyen Hatay'ın gelirlerinin, deprem öncesindeki seviyeye gelmesi gerektiğini; 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmasının ardından bu durumun Hatay halkının lehine döneceğini söyledi.