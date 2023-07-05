Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın Ticaret ve Turizm İçin Çalışacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın ticaret ve turizm açısından canlanması için çalışacaklarını ve ortak akılla Hatay'ı ayağa kaldırmak istediklerini belirtti. Ayrıca, yaklaşık 50 bin ağır hasarlı binanın daha yıkılacağını duyurdu ve imar konusunda vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, " Hatay'ın ticaret ve turizm açısından canlanması için elimizden geleni yapacağız. Ortak akılla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Hatay'ın sıkıntılarını siyasi görüş fark etmeden herkesin düşünmesi ve harekete geçmesi lazım. İyi niyetle birbirimize destek olacağız" dedi.

Başkan Savaş, Hatay'ın 15 ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Savaş, dün Antakya'nın Karaali Mahallesi, Büyükdalyan, Güzelburç, Maşuklu, Küçükdalyan, H. Ömer Alpagot, Orhanlı ve Emek Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

YAKLAŞIK 50 BİN AĞIR HASARLI BİNA DAHA YIKILACAK

Hatay'daki enkaz çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Savaş, yaklaşık 50 bin ağır hasarlı binanın daha yıkılacağını duyurdu.

İmar konusunda vatandaşların mağdur olmaması amacıyla bakanlıklarla görüşmelerinin devam ettiğini de belirten Başkan Savaş, şunları kaydetti:

"İmarla alakalı hükümetle temaslarımız devam ediyor. Bundan sonra Hatay'da raylı sistem istiyoruz. Projelerimiz var. 65 kurum ve kuruluşla imar planları hakkında görüşmelerimiz devam ediyor. Şehrimizin sağlam ve sağlıklı yapılanması için çalışıyoruz. Akademisyenlerle de çalışmalarım var. Yapılacak konutlar için bakanlıklarla beraber ilçelerde bürolar kuracağız. Ona göre sağlam ve sağlıklı bölgeler için izinler verilecek. Elimizdeki verileri de bakanlıklara sunacağız. Zemin ve bölge durumuna göre inşaat izni vereceğiz. Katlar toprak yapısına uygun olmalı. 100 metreye kadar evlere devletten 500 bin hibe ve 500 bin de iki yıl ödemesiz faizsiz kredi verilecek."

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ana binasının yıkıldığını, tüm birimlerinin zarar gördüğünü ve ağır yara aldığını da sözlerine ekleyen Savaş, belediye olarak çok fazla personel kaybettiklerini, personelden hastanede tedavi görenlerin de olduğunu söyledi.

Savaş, "Hatay'ın ticaret ve turizm açısından canlanması için elimizden geleni yapacağız. Ortak akılla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Hatay'ın sıkıntılarını siyasi görüş fark etmeden herkesin düşünmesi ve harekete geçmesi lazım. İyi niyetle birbirimize destek olacağız" diye konuştu.

Savaş, ileride Hatay'daki ulaşımın rahatlaması için çalışmalar yapacaklarını ve otobüs hatlarını artıracaklarını açıkladı.

Hatay'daki ilaçlama konusunda yaşanan sorunlar hakkında da vatandaşlara bilgi veren Savaş, şöyle konuştu:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığın genelgesinde ilaçlamayı ilçe belediyesi de yapabilir diye belirtiliyor. Hatay'ın her yerinde konteyner kentler oldu. İlaçlama alanımız çok fazla oldu ve yetişme şansımız zor olmaya başladı. Biz Valiliğe de yazı yazdık."

HATSU'nun gönderdiği faturalar hakkında da açıklama yapan Savaş, şu bilgileri verdi:

"Gelir sıfır ama çalışıyoruz. Biz su faturalarını mecburen gönderdik. Biz de çok mağduruz. Ama bizim fatura göndermeme gibi bir yetkimiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda karar alması lazım."