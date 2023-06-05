Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, haşere ve vektörle mücadele için ilçe belediyelerini göreve çağırdı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem sonrası mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Savaş, haşere ve vektörle mücadele için ilçe belediyelerini göreve çağırdı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 120 bin olan haşere ve sineklerin üreme alanlarının yaklaşık 1 milyona ulaştığına dikkat çekerek, "Büyükşehir olarak haşere ve vektörle mücadele ediyoruz. Sorunun çözülebilmesi için ilçe belediyelerinin de harekete geçmesi lazım, onları göreve davet ettik" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaşanan deprem felaketi sonrası mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Antakya ilçesine bağlı Zülüflühan, Anayazı, Üçgedik, Alazı, Dikmece ve Gülderen mahallelerinde hafta sonunda halkla buluşan Savaş, mahallelilerin talep ve şikayetlerini dinledi. Mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayan Savaş, ilaçlama, yol, kanalizasyon ve deprem sonrası yeniden yapılanma gibi birçok konuya da açıklık getirdi.

Savaş, Hatay'da kalarak yaşamaya devam eden vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla şehri karış karış gezerek, çok zor şartlar içerisinde olsalar da sorunlara çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Hatay'ı ayağa kaldırmak için projeler üretiyoruz"

Depremin hemen ardından 10 Şubat itibarıyla hem vatandaşların yaralarını sarmak hem de kadim şehir Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Savaş, "Bir taraftan projeler üretirken, bir taraftan da deprem felaketi nedeniyle şehrimize gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için depolama, tasfiye ve dağıtımını organize ediyoruz" dedi.

"Altyapılar tamamlanmak üzere"

Depremde çok ağır hasar alan yerler haricindeki mahallelerin altyapı ve kanalizasyon işlerinin büyük hızla sürdüğünü anlatan Savaş, deprem dolayısıyla arıtma tesisinin makine bölümünde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından kanalizasyonların arıtma tesisine bağlanacağını, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da üstyapı çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Ziyaretlerde Başkan Savaş'a mahalle muhtarları da eşlik etti. - HATAY