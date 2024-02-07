Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den adaylığının devam ettiğini belirtti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının devam ettiğini belirtti.

Savaş, Antakya'daki Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Toplantıda bir gazetecinin partisi tarafından adaylığının gözden geçirileceği yönündeki iddialarına ilişkin, Savaş, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımızla dün akşam konuştum. Sayın Genel Başkanımız 'Duruşumuz net, adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız' diyor. Geleneksel olarak üç dönemdir kazanma işimizi dördüncü dönemde Hatay halkımızla birlikte yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının devam ettiğini ifade eden Savaş, seçimi kazanacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez yürütme kurulu ve parti meclisinin birlikte vermiş olduğu kararla aday olduğunu kaydeden Savaş, "Şu anda da belki de Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oransal olarak en çok oy alacak belediye başkan adaylarından bir tanesiyim." ifadesini kullandı.