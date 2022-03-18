Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu - Haberler

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Valilik, avukat aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini iletti.

Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine gönderilen suç duyurusu dilekçesi, savcılıkça kabul edildi.

AA / Salim Taş - Güncel

Lütfü Savaş, Cumhuriyet, Doğum, Hatay, Güncel, Haberler

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