Hatay Büyükşehir Başkanı Savaş Kırıkhan'da Vatandaşlarla Buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın 15 ilçesinde düzenlediği muhtar ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Savaş, Kırıkhan ilçesindeki birçok mahallede hemşehrileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Hatay'ın tüm ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan ilçesindeki birçok mahallede hemşehrileri ile fikir alışverişinde bulundu. Kırıkhan'ın Kangallı, Taşoluk, Karamağara ve Karaelmaslı Mahalleleri sakinlerine bölgede yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Savaş, pandemi sonrası her zaman olduğu gibi halkın yanında olmaya devam ettiklerini belirterek kırsal kalkınma projesi çerçevesinde çiftçiye verdikleri destekleri anlattı.

"ŞİMDİYE KADAR 11 BİN 800 AİLEYE KIRSALDA DESTEK VERDİK"

Hatay'daki üretimi arttırmak ve köyden kente göçü önlemek amacıyla kırsal kalkınma projesini sürdürdüklerini ifade eden Savaş, köylülerin kendi topraklarından gelir elde etmesini sağlayarak, kente göçleri engellemeye çalıştıklarını söyledi. Gıda üretiminin önemine dikkat çeken Savaş, "Hatay'da ekilmedik toprak bırakmayacağız. Çiftçilerimizi her zaman desteklememiz lazım. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçimizi desteklemek için meyve, sebze, fide ve tohum dağıttık. Çiftçimize ucuz ve kaliteli gübre desteğinde bulunuyoruz. Şimdiye kadar 11 bin 800 aileye kırsalda destek verdik. Bu sayıyı 20 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Nerede ne ekilmesi gerekiyorsa onun üzerine çalışıyoruz" dedi.

"KİM HATAY'A HİZMET ÜRETİRSE BAŞIMIZIN TACIDIR"

Başkan Savaş'a Kırıkhan ziyaretlerinde eşlik eden milletvekillerinden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, turist sayısında Suriye'deki gelişmeler ve genel ekonomik şartlar nedeniyle büyük düşüşler olduğunu anlattı. Savaş'ın Hatay'a kazandırdığı, şehrin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak olan EXPO 2021'e hükümet tarafından hiçbir destek gelmediğine dikkat çeken Güzelmansur, Hatay'daki ulaşım sorunlarına iktidarın çözüm üretmediğini vurgulayarak, "İlçeler arasındaki yolların yapımı Ulaştırma Bakanlığının görevidir. Lütfü Savaş Antakya Serinyol'dan Arsuz Madenli'ye kadar yol açıyor. Kim Hatay'a hizmet üretirse başımızın tacıdır" dedi.

"İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN İKTİDARIN YAPMASI GEREKENLERİ LÜTFÜ SAVAŞ YAPIYOR"

CHP Hatay Millet Vekili Suzan Şahin de Başkan Savaş'ın Hatay'a sağlanan kısıtlı imkanlara rağmen büyük hizmetler gerçekleştirdiğini kaydetti. Şahin, "Diğer büyükşehir belediyeleri gibi imkanlarımız geniş değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız iktidardan destek almadan, şehrin kendi bütçesiyle hizmetler yapıyor. İmkansızlıklara rağmen iktidarın yapması gerekenleri Lütfü Savaş yapıyor. Başkanımız sadece çiftçiye destekle sınırlı kalmıyor, ülkenin bekasını da düşünüyor" dedi.

"LÜTFÜ SAVAŞ'IN HER YERDE KALICI ESERİ VAR"

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hatay'ın 15 ilçesinde önemli çalışmalar düzenlediğinin altını çizen CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de "Bizler sesiniz olmaya devam edeceğiz. Lütfü Savaş'ın her yerde kalıcı eserleri var. Birçok içme suyu şebekeleri yenileniyor. Altyapı çalışmaları tamamlanınca üstyapı çalışmaları da en kısa süre içerisinde başlayacak" diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekilleri, hiçbir ayırım gözetmeksizin Hatay'ın her ilçesine eşit hizmet veren Başkan Savaş'a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, çocukları çeşitli hediyeler verdi.

Savaş'a mahalle ziyaretlerinde milletvekillerinin yanı sıra CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Mustafa Sıraç ve parti yöneticileri eşlik etti.