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Hatay Biber Salçası Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Hatay Biber Salçası Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay biber salçasının coğrafi işaret tescilini aldığını duyurdu. Bu, yöresel mutfağın eşsiz lezzetlerinden biri olarak Hatay biber salçasının değerinin taçlandırılması anlamına geliyor.

ANTAKYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöresel yemekler içerisinde kullanılan Hatay biber salçasının tescillendiğini açıkladı.

ATSO tarafından yapılan açıklamada, Hatay biber salçasına coğrafi işaret alındığını duyurdu. Açıklamada, "Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 1'i AB olmak üzere 16'ncı coğrafi işaretli ürünümüzü almış bulunuyoruz. Kültürel mutfak mirasımızın eşsiz lezzetlerinden biri olan Hatay biber salçasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak bu değerimizi taçlandırdık. Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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