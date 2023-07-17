Hatay Belen'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yaptı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş, dün ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı.