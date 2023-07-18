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Hatay Belen'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Hatay Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar' dedi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Twitter Belen Hatay Güncel Haberler

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