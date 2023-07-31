Hatay Belen'deki Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterlerle de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

HATAY'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Gedik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterlerle de müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. (DHA)