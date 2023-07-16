Hatay Belen'de Ormanda Yangın Çıktı

HATAY'ın Belen ilçesindeki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Belen'e Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.