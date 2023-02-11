Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan Çıkarıldı Güncel Haberler BELEN, 11 Şubat (Xinhua) -- Yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Perşembe günü Belen'de iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aileyi başarıyla kurtardı. Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Belen'de kurtarma çalışması yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Xinhua aracılığıyla) BELEN, 11 Şubat (Xinhua) -- Yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Perşembe günü Belen'de iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aileyi başarıyla kurtardı. Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Belen'de kurtarma çalışması yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Xinhua aracılığıyla) Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Belen'de kurtarma çalışması yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Belen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan Çıkarıldı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.