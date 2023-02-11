Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan Çıkarıldı
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BELEN, 11 Şubat (Xinhua) -- Yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Perşembe günü Belen'de iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aileyi başarıyla kurtardı.
BELEN, 11 Şubat (Xinhua) -- Yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Perşembe günü Belen'de iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aileyi başarıyla kurtardı.
Kaynak: Xinhua / Güncel