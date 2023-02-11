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Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan Çıkarıldı

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Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan Çıkarıldı

BELEN, 11 Şubat (Xinhua) -- Yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Perşembe günü Belen'de iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aileyi başarıyla kurtardı.

Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan ÇıkarıldıÇin Ramunion Kurtarma Ekibi, Belen'de kurtarma çalışması yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Xinhua aracılığıyla)

BELEN, 11 Şubat (Xinhua) -- Yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan Çin Ramunion Kurtarma Ekibi, Perşembe günü Belen'de iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aileyi başarıyla kurtardı.

Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan ÇıkarıldıÇin Ramunion Kurtarma Ekibi, Belen'de kurtarma çalışması yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Xinhua aracılığıyla)

Hatay Belen'de Çin Kurtarma Ekibinin Yardımlarıyla Beş Kişilik Aile Enkazdan ÇıkarıldıÇin Ramunion Kurtarma Ekibi, Belen'de kurtarma çalışması yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Belen Güncel Haberler

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