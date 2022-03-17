Hatay Barosu, Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak

HATAY (AA) - Hatay Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından Yayladağı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygun şartların sağlanmadığı gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Hatay Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yayladağı ilçesinde inşa edilen merkezde gerekli koşulların yerine getirilmediği konusunda daha önce belediye yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Merkezde ayrıca hayvan bakıcısının da bulundurulmadığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yayladağı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği madde 22,23 ve 24'teki şartlara uyulmadan yapılmış ve en önemlisi de merkezde hayvan bakıcısı bulundurulması zorunluluğuna da aykırı davranılmıştır. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığıyla merkezde gerekli koşulların sağlanması ve personel bulundurulması hususunda görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından da gerekli cezai yaptırımlarda uygulanmıştır. Aradan geçen birkaç gün içerisinde de merkezde bulunan tehlikeli ırklar arasında olan köpeklerin birbirlerini parçalarcasına olan saldırı görüntüleri elimize ulaşmıştır. Bu kapsamda Hatay Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgiler hakkında görevi kötüye kullanma ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'ne muhalefetten ötürü yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."