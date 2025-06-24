Hatay Adliyesi'nde Ek Hizmet Binası Açıldı

Hatay Adliyesi'nde Ek Hizmet Binası Açıldı
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6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay Adliyesi bahçesinde çelik konstrüksiyonla inşa edilen 19 odalı ek hizmet binası açılışı gerçekleştirildi. Binada adli destek ve mağdur hizmetleri bürolarıyla birlikte çeşitli alanlar yer alıyor.

Hatay Adliyesinin bahçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından çelik konstrüksiyon şeklinde tasarlanan 19 odalı ek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Dönemin Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un girişimleriyle, depremlerden sonra hizmetlerine ara vermeyen adliyenin bahçesine ek hizmet binası yapıldı.

Olası afetlerde sığınak görevi görmesi için çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen 3 blok halindeki tek katlı binada, her biri yaklaşık 16 metrekareden oluşan 19 oda bulunuyor.

Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla açılan ek hizmet binasında, 5 Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri bürosu, 8 savcı odası, hakim-savcı yardımcısı odası, kütüphane, medya iletişim ve uzlaştırma büroları ile şoförler odası yer alıyor.

Ana binadan ayrı tutulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Bürosunda, ifadeye çağrılan mağdur çocuk ve kadınların örselenmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle 20 Haziran'da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çelikkol da Hatay Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Avcı ile hizmet binasını ziyaret etti.

Çelikkol, binanın çalışanlara ve Hatay halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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