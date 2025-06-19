Hatay Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın 2.6 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
AKDENİZ'de, Hatay'ın 2.6 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay'ın 2.6 kilometre açığında saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel