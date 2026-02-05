Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlamış olacağız

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da bin yataklı bir şehir hastanesi projesinin hazırlandığını ve ihalesine birkaç hafta içinde çıkılacağını açıkladı. 2026 sonu itibarıyla inşaatına başlanması hedefleniyor.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Hatay'a da şehir hastanesini planladık, tüm projesini hazırladık. İnşallah birkaç hafta içerisinde ihalesine çıkacağız. İnşallah 2026 sonu itibarıyla da inşaatına başlamış olacağız" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, bir dizi ve ziyaret için deprem bölgesi Hatay'a geldi. Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret eden Bakan Yumaklı, şeref defterini imzaladıktan sonra basın açıklaması yaptı. Bakan Memişoğlu, depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da 2,5 yılda inanılmaz çalışmalar yapıldığını söyledi. Memişoğlu, "Bugün Hatay'da sağlık hizmetleri altyapısı, deprem öncesindeki sağlık hizmetlerinden çok daha iyi durumda. Deprem öncesi 2 bin 772 yatağı olan Hatay bugün 2 bin 975 yatağıyla hizmet veriyor ve 6 büyük hastane inşaatı bitirilmiş durumda. İskenderun Devlet Hastanemizin yüzde 44'ünü tamamlamış durumdayız. Onu da en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah 2026 sonu itibarıyla da özellikle temel sağlık hizmetlerindeki yapısal problemlerimizi çözmüş olacağız. Bunun yanında dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla Mısır'daydık. 'Hayalim' dediği şehir hastaneleri Türkiye'de 27 tane olmuş durumda. Ama Hatay'a da şehir hastanesini planladık, tüm projesini hazırladık. İnşallah birkaç hafta içerisinde ihalesine çıkacağız. İnşallah 2026 sonu itibarıyla da inşaatına başlamış olacağız. Bin yataklı, gerçekten sağlık anlamında yok yok olduğu, her şeyin olduğu bir hastaneden bahsediyorum. Bu hastane Hatay'da sağlık hizmetlerini de taçlandırmış olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
