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Hatay'a yardıma giden araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

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Hatay'a yardıma giden araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu Deprem bölgesine giden araçların kilometrelerce uzunlukta oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a yardıma gelen araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Hatay'a yardıma giden araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Deprem bölgesine giden araçların kilometrelerce uzunlukta oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi

HATAY - Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a yardıma gelen araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Belen ilçesinden Hatay'ın merkezi Antakya'ya giden yardım araçlarının oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından herkes seferber oldu. Depremin 4'üncü gününde Türkiye'nin her noktasından erzak, kıyafet gibi temel ihtiyaçlar hem küçük hem de ağır vasıtalarla götürülüyor. Yardıma giden araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturuyor. Belen ilçesinin, Belen otoban çıkışında Hatay'ın merkezi Antakya ilçesine giden yolda araçlar neredeyse durma noktasına geldi. Kilometrelerce kuyruk dron ile havadan da görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Deprem Belen Hatay Güncel Haberler

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