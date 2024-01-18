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Hatay'a yapılacak şehir hastanesi 2024 Yatırım Programı'na girdi

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6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'a yapılması planlanan şehir hastanesi; Cumhurbaşkanlığı 2024 Yatırım Programı'na girdi. 2027 yılında tamamlanması planlanan 1000 yataklı şehir hastanesinin toplam bütçesi 9 milyar lira.

MAHİR BAĞIŞ

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'a yapılması planlanan şehir hastanesi; Cumhurbaşkanlığı 2024 Yatırım Programı'na girdi. 2027 yılında tamamlanması planlanan 1000 yataklı şehir hastanesinin toplam bütçesi 9 milyar lira.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerin ardından Temmuz 2023'te; Hatay Şehir Hastanesi'nin planının devam ettiğini, iki ay sonra ihalesinin yapılacağını ve inşaata başlanmış olacağını açıklamıştı. Hatay Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı 2024 Yılı Yatırım Programı'na da girdi.

YATAK BAŞINA MALİYETİ 9 MİLYON LİRA

Buna göre; Hatay'da yapılacak yeni şehir hastanesinin kapasitesi 1000 yataklı olacak. Proje maliyeti 9 milyar lira olarak planlanan, yatak başına 9 milyon lira harcanacak hastane 2027 yılında tamamlanacak. Hastane için bu yıl ise 794 milyon 400 bin lira ödenek ayrılacak.

Plana göre, Hatay'ın yanı sıra; Van ve Muğla'ya da şehir hastaneleri kurulacak. Muğla'da 700 yatak kapasiteli şehir hastanesi için 7 milyar 89 milyon 275 bin lira bütçe ayrıldı. 800 yatak kapasiteli olması planlanan Van Şehir Hastanesi için de 8 milyar lira ödenek ayrıldı.

İki hastanenin de, Hatay Şehir Hastanesi gibi 2027 yılında tamamlanması planlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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