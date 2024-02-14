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Şırnak Otoyolu'nda yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi baba evine ulaştı

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Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda meydana gelen araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, hastanede şehit oldu. Şehit haberinin ardından baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba ve anne Kel'e verdi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı ve taziye için yakınları ve komşuları akın etti. Bekar olan şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Oğullarının şehadet haberinin ardından fenalaşan Kel çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Türk bayrakları asılan şehidin baba evine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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