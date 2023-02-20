Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (4)

DİYARBAKIR, MARDİN, ŞIRNAK VE BATMAN'DAN DA HİSSEDİLDİHatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'da da hissedildi.

DİYARBAKIR, MARDİN, ŞIRNAK VE BATMAN'DAN DA HİSSEDİLDİ

Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşların sokaklara çıktığı, bazılarının da park ve bahçelere akın ettiği görüldü. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar, binalardan uzak yerlerde toplanmaya başladı. Diyarbakır'da Koşuyolu Parkına gelenler, bir kez daha deprem korkusu yaşadıklarını söyledi.