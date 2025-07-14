Hatay 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu

Hatay 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu
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????? Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu.

????? Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Hacı Mehmet Alkan Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı programda, şehitler için hatmi şerif okundu.

Program sonunda katılımcılara lokum ikram edildi.

Vali Masatlı, daha sonra HMKÜ Rektörlük Binası'nda açılan 15 Temmuz konulu resim sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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