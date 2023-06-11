Hatalı dönüş kazaya sebep oldu: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hatalı U dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y idaresindeki 41 TR 755 plakalı Fiat marka hafif ticari araç hatalı U dönüsü yaptığı esnada, S.B hakimiyetindeki 34 ESA 785 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.B ardından hastaneye götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü B.Y.'ye ise alkol testi yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.