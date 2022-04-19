Son dakika gündem: HASTANEYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika gündem: HASTANEYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından da kaldırımda yürüyerek hastaneye giden Azize Ö.'ye (52) çarptı.

DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından da kaldırımda yürüyerek hastaneye giden Azize Ö.'ye (52) çarptı. Kazada Azize Ö. hayatını kaybetti, otomobildeki 5 üniversite öğrenci ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hastane yolunda meydana geldi. O.S.T.?nin (22) direksiyon kontrolünü yitirdiği 06 BS 9437 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine, ardından da kaldırımda yürüyen ve hastaneye gittiği öğrenilen Azize Ö.'ye çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, ormana girip ağaca çarparak durdu. Kazada Azize Ö. yaşamını yitirirken, otomobildeki 5 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Azize Ö.'nün cesedi ise, otopsi için morga götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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